Via rene e trombo tumorale con tecniche mininvasive, prima volta

(ANSA) - PISA, 14 DIC - Per la prima volta al mondo è stato eseguito all'ospedale di Pisa con tecniche totalmente mininvasive un intervento di asportazione del rene sinistro accompagnato dalla rimozione di un esteso trombo-tumorale che giungeva sino al cuore. Il paziente, un 75enne proveniente dalla Liguria, dopo nove giorni di degenza è stato dimesso ed è in buone condizioni, spiega l'Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup).

Il caso, riferisce sempre l'Aoup, "rientrava nel 19% di quelli in cui il tumore al rene è accompagnato da una trombosi venosa e nell'1% in cui il trombo-tumorale è così esteso (circa quattro centimetri all'interno del cuore)". In situazioni così complesse "finora, nella stragrande maggioranza dei casi, si era proceduto alla completa asportazione del rene e del trombo accedendo chirurgicamente all'addome e al torace con tecnica tradizionale (cosiddetta 'a cielo aperto'). Ciò comporta in primo luogo un'elevata mortalità, e in ogni caso un elevato sanguinamento e un lungo decorso post-operatorio".

"Considerata la complessità di ciò che avremmo dovuto affrontare - spiega Giorgio Pomara, direttore dell'unità operativa urologia 2 che ha coordinato l'operazione - ci siamo chiesti se avremmo potuto ridurre i rischi per il paziente utilizzando le tecniche mininvasive, endovascolari e robotiche, che utilizziamo in altri casi. Pur non trovando precedenti nella letteratura scientifica, abbiamo deciso, assieme al paziente e ai tanti specialisti coinvolti, di percorrere la strada della mininvasività".

La procedura, durata complessivamente 12 ore, ha coinvolto diversi specialisti ed equipe, permettendo a urologi e chirurghi generali di asportare prima il rene sinistro e poi il trombo cavale utilizzando la piattaforma robotica DaVinci Xi.

"Un intervento come questo - aggiunge Pomara - non sarebbe stato possibile senza l'altissima professionalità e la totale disponibilità a lavorare assieme di tutti gli specialisti, gli infermieri e i tecnici coinvolti". (ANSA).