Cura ictus, premiati cinque ospedali Asl Toscana centro e Careggi

(ANSA) - PRATO, 13 DIC - Cinque ospedali dell'Asl Toscana centro e quello di Careggi hanno ricevuto il riconoscimento Angels Eso, attribuito dall'European stroke organization ai centri ictus. Gli ospedali premiati, oltre a Careggi, sono Santo Stefano di Prato, Santa Maria Nuova e Santa Maria Annunziata di Firenze, San Jacopo di Pistoia, S.S. Cosma e Damiano di Pescia.

Angels, spiega la Asl Toscana Centro, è un progetto internazionale per migliorare la qualità dell'assistenza alle persone colpite da ictus in Europa e nei paesi emergenti. Nata in Germania nel 2016, l'iniziativa ha ricevuto il supporto dell'Organizzazione europea contro l'ictus, dell'Organizzazione mondiale contro l'ictus, dell'Alleanza europea contro l'ictus, dell'Italian stroke association e di oltre 200 aziende e società scientifiche nazionali e internazionali.

Trasformare le scoperte e le innovazioni scientifiche in assistenza clinica, si spiega, implica organizzare e mantenere il sistema di cura. Per questa ragione, nella Azienda sanitaria Toscana centro è attivo lo Stroke system, rete collaborativa tra gli 8 ospedali abilitati alla somministrazione della terapia trombolitica sistemica nell'ictus ischemico in fase acuta che si sono organizzati in un progetto collaborativo che si contraddistingue per l'integrazione multidisciplinare e l'organizzazione condivisa dei processi di cura. Il gruppo multiprofessionale coinvolto ha permesso di condividere in tutti gli ospedali della rete percorsi formativi e clinico assistenziali con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di intervento della fase acuta, la qualità dell'assistenza nella fase di ricovero e l'applicazione della migliore terapia per la prevenzione secondaria. La Stroke system aziendale collabora con la Stroke unit e la neuroradiologia interventistica di Careggi che accoglie i pazienti che necessitano di un intervento di trombectomia meccanica in caso di occlusione di un grosso vaso.

Stretta sinergia anche con il gruppo regionale e le associazioni nazionali e internazionali Italian stroke association ed European stroke organization.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta a Prato alla presenza del direttore sanitario del Santo Stefano Sara Melani e del direttore area malattie cerebrovascolari e degenerative, Pasquale Palumbo. Per la Stroke unit di Prato c'erano anche Alba Caruso e Raffaella Valenti. Sempre per Prato Carla Giorgi della direzione ospedaliera, Chiara Pratesi della Radiologia, Marialuisa D'Ambrosio e Silvia Testa, medici del Pronto Soccorso di Prato e Dania D'Amato, infermiera del Pronto Soccorso di Prato.

Presenti anche gli altri medici delle Stroke Unit di Santa Maria Annunziata, Mattia Bartalini e Silvia Stefanini; per l'ospedale S.S. Cosma e Damiano di Pescia c'era Grazia Panigada; per il San Jacopo di Pistoia, Letizia Vannucchi, Gino Volpi, Leonardo Capecchi e Edoardo Quartarolo; per Santa Maria Nuova, Angela Konze e Rita Marino; per Careggi Patrizia Nencini. "Sono molto soddisfatto di ricevere questo prestigioso riconoscimento - ha detto Palumbo - aderire ad Angels è stato sicuramente un punto di forza per il miglioramento dei percorsi assistenziali. Questo premio conferma l'importanza del lavoro in rete e del team che ha sempre dato prove di efficienza e competenza. Sono orgoglioso di questa grande squadra che opera ogni giorno con l'obiettivo di garantire a tutti i pazienti colpiti da ictus che accedono ai diversi ospedali il miglior percorso di cura". "Siamo onorati di questo riconoscimento - ha aggiunto Melani -. E' come sempre merito dei colleghi e delle professioni tutte coinvolte che dimostrano nuovamente la loro alta professionalità e l'importanza del lavoro con approccio multidisciplinare verso il paziente". (ANSA).