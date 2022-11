La Toscana istituisce lo psicologo di base

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - La Regione Toscana istituisce la figura dello psicologo di base, allargando l'offerta di servizi sanitari nell'ottica di una presa in carico globale della persona e della sua salute, compresi gli aspetti psicologici. E' quanto prevede la proposta di legge approvata oggi dal Consiglio regionale della Toscana.

La legge definisce l'istituzione del servizio di psicologia di base all'interno di ciascuna Azienda unità sanitaria locale al fine di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini toscani. L'atto prevede inoltre che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Giunta regionale definisca con propria deliberazione: le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base; il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base per ciascuna zona distretto; le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti. Per l'attuazione della legge, la Regione prevede nuovi oneri pari a 350mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

"La legge sullo psicologo di base è una conquista e siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato", commenta Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana. "La pandemia ha acuito e fatto emergere in maniera esponenziale i disagi, a tutte le età e a tutti i livelli sociali. Tra marzo 2020 e febbraio 2022 le richieste da parte dei pazienti degli psicologi toscani libero professionisti sono aumentate del 69% rispetto all'era pre-Covid", ricorda Gulino. "Il servizio psicologico di prossimità è quindi fondamentale per il benessere dei cittadini - continua -, ormai è chiaro che prendersi cura della salute psicologica delle persone è importante quanto occuparsi di quella fisica, ed è giusto che si possa trovare il servizio di assistenza psicologica all'interno del sistema pubblico locale, per garantire a tutti un intervento territoriale adeguato e accessibile a tutti i cittadini. Auspichiamo che l'organizzazione del servizio diventi realtà il prima possibile". (ANSA).