Inaugurata a Firenze Casa Parkinson

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - E' stata inaugurata oggi mattina a Firenze, nel presidio territoriale Canova, Casa Parkinson, il progetto di presa in carico multidisciplinare e di continuità di cura sul territorio dei pazienti con questa malattia. Una struttura nata grazie alla partnership tra Asl Toscana Centro e Fresco Parkinson Institute.

Il team di lavoro è composto da neurologo, geriatra, fisiatra, neuropsicologo, fisioterapisti e infermieri: nei prossimi mesi, è stato spiegato, si aggiungeranno anche le figure del logopedista e del terapista occupazionale. È la Fondazione Cr Firenze a sostenere parte dei costi del personale di Casa Parkinson. Inoltre, grazie al suo progetto 'Welfare Culturale' e grazie ai locali messi a disposizione dal Comune di Firenze, sono stati organizzati una serie di interventi complementari per il benessere dei pazienti con malattia di Parkinson lanciati e coordinati dal Fresco Parkinson Institute.

Nella sala auditorium Sonoria, messa a disposizione dal Comune, si svolgeranno ad esempio classi di danza che coinvolgono anche familiari e caregivers.

"Questa struttura arricchisce l'assistenza sul territorio - ha commentato il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Il nostro obiettivo è potenziare i servizi sanitari a disposizione dei cittadini, con approcci multidisciplinari e diffusi, e lo stiamo facendo in più ambiti". Per la Asl Toscana centro erano presenti, fra gli altri, il direttore generale Asl Toscana centro Paolo Morello, e il direttore del dipartimento specialistiche mediche, Giancarlo Landini che ha sottolineato come "vi è stata una convergenza di competenze, investimento su personale e apparecchiature che ha coinvolto insieme soggetti pubblici e privati. Il risultato è un centro di eccellenza sul territorio, unico nel suo genere". Secondo il sindaco Dario Nardella "Casa Parkinson è la dimostrazione concreta di come la sinergia pubblico-privato può dare risposte importi ed efficaci ai bisogni di salute e benessere dei cittadini". "Dalla dolorosa perdita di mia moglie Marlène - le parole di Paolo Fresco, presidente del Fresco Parkinson Institute - nasce il mio impegno personale nella lotta contro il Parkinson. Ho fortemente voluto questa partnership tra pubblico e privato per promuovere nel territorio fiorentino un punto di riferimento per tutti i parkinsoniani, con l'obiettivo di migliorarne la qualità di vita". (ANSA).