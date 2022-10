Open day Ispro, occasione per lanciare il multiscreening oncologico

La prevenzione fa la differenza, soprattutto nel caso dei tumori. E prevenire vuol dire anzitutto adottare un salutare stile di vita, fare moto, mangiare in modo corretto e senza abusi, ma anche screening e controlli per diagnosticare un tumore quanto prima possibile. Il problema è che le persone a volte rimandano: nei due anni di pandemia più acuta ancora di più. Ci sono poi gli impegni della vita personale. Ma abbassare la guardia è il peggiore degli errori. Per venire incontro ai cittadini e semplificare loro la vita, invogliandoli al tempo stesso a fare prevenzione, l'Ispro di Firenze - Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, eccellenza regionale ed anche nazionale che il 26 ottobre ha spalancato le porte di villa delle Rose con un Open day -, prova a lanciare l'idea del multiscreening, ovvero la possibilità di fare più esami nel corso di una stessa visita.

Lo ha fatto approfittando del mese dell'ottobre 'rosa' dedicato al tumore al seno. Così alle donne invitate, per ragione anagrafiche, a sottoporsi alla periodica mammografia è stato proposto di sfruttare l'occasione anche per gli screening della cervice uterina e del tumore al colon retto. E su 75 donne, il 60% ha detto sì e il 40% ha detto no lo ha fatto solo perché quegli esami li aveva già fatti. "L'offerta messa a disposizione per queste giornate si è riempita a velocità incredibile" spiega la direttrice di Ispro Katia Belvedere. Il multiscreening piace.

L'Open day all'istituto, sottolinea l'assessore al diritto alla salute della Toscana Simone Bezzini che ha partecipato all'iniziativa, "non è solo un'occasione per aprire le porte e mostrare quello che è stato fatto fino ad oggi o i servizi offerti: cosa comunque importante, per sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione dopo i mesi più terribili della pandemia e del Covid-19 che hannno calamitato ogni attenzione. Approfittando dell'Open day si prova anche a sperimentare nuovi modelli per rilanciare l'attività di screening. Il prossimo passo sarà estendere questa sperimentazione ad altri contesti territoriali e, se capace di dare risultati, farla diventare una buona pratica regionale".

I CASI DI TUMORE IN TOSCANA

Ogni anno in Toscana vengono diagnosticati circa 25mila nuovi casi di tumori (esclusi i tumori cutanei diversi dal melanoma): 13mila riguardano gli uomini e 12mila le donne. Secondo il registro del triennio 2013-2015 il tumore più frequente nelle donne è quello al seno (28% di tutte le diagnosi), seguito da colon retto (12%) e polmone (7%). Negli uomini al primo posto c'è il tumore alla prostata (17%) e poi polmone (15%) e colon retto (13%). Prima dei cinquantanni tiroide e melanoma sono la seconda e terza diagnosi più frequente tra le donne e melanoma, testicolo e tiroide tra gli uomini.

ISPRO

L'Ispro è un unicum nazionale per molti aspetti: si occupa di oncologia a tutto tondo, dagli screening alle attività sanitarie e di laboratorio, dall'individuazione precoce del tumore fino alla riabilitazione del corpo ferito, che non è solo fisica ma accompagna i pazienti a riconquistare, senza disagio, i propri spazi di vita. Il laboratorio che sequenza i test sulla cervice uterina, solo una tra le eccellenze, è il più grande d'Italia e tra i più grandi d'Europa. L'istituto vanta registri e campioni biologici conservati sotto azoto di coorti lunghe trent'anni. E fa anche ricerca, lavorando, tra i tanti fronti, sull'oncologia di precisione e la medicina personalizzata: la frontiera del futuro. "Quella di Ispro è sicuramente una risorsa da far conoscere" le parole di Bezzini.

Tra i locali aperti al pubblico in occasione dell'Open day anche i laboratori, che hanno raccolto tanta attenzione, si spiega, tra le scolaresche di studenti in visita: la giornata er apaerta anche a loro oltre che ai cittadini. Nei laboratori si studiano cellule e geni alterati e uno dei progetti in corso ha l'obiettivo di capire in che modo una persona possa rispondere a una terapia: semplicemente sequenzando il dna attraverso un piccolo prelievo di sangue ed analizzando il modello che ne scaturisce.