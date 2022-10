Inaugurato il Centro di simulazione a Meyer Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Inaugurato il Centro di simulazione Meyer, struttura all'avanguardia dedicata all'innovazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria che unisce formazione, crescita professionale, attenzione al fattore umano, ricerca, tecnologia al servizio di un nuovo modello di cure pediatriche.

Realizzato con la supervisione del Boston Children's Hospital e della Harvard Medical School - si spiega dal Meyer -, il Centro è una riproduzione realistica di un ospedale con stanze di degenza, sala operatoria, stanze di terapia intensiva e terapia intensiva neonatale. Una vera e propria 'palestra' per gli operatori, che potranno formarsi in un ambiente sicuro riducendo il rischio di errori nella pratica clinica quotidiana. La nuova struttura, unica in Italia, rappresenta un punto di riferimento fra i centri di simulazione sia a livello regionale che a livello nazionale e internazionale. Da tempo, il Meyer ha investito risorse e competenze in questo particolare ambito della pediatria, di importanza cruciale per la formazione degli operatori: il primo programma di simulazione è stato creato nel 2009. Il Centro, si spiega ancora, presenta grandi potenzialità per applicazioni trasversali a tutte le aree dell'ospedale, con progettazione di percorsi formativi innovativi multiprofessionali e multidisciplinari. Inoltre, contribuisce, con attività mirate, allo sviluppo delle capacità dei professionisti della sanità, non solo tecniche, ma anche comunicativo-relazionali a vantaggio sia del clima interno che dei risultati dei gruppi di lavoro. Nel Centro di simulazione inoltre è presente uno spazio che riproduce una cameretta per bambini, dedicato alla formazione di genitori e caregiver, che in un ambiente familiare imparano ad assistere i loro bambini fragili con patologie complesse.

All'inaugurazione erano presenti il presidente della Toscana Eugenio Giani che ha espresso soddisfazione per la realizzazione di una struttura di importanza strategica per la salute dei bambini, Alberto Zanobini, direttore generale dell'Aou Meyer, Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione Meyer, Peter Weinstock, direttore del programma di simulazione pediatrica del Boston children's hospital, i rappresentanti della Fondazione Mario Marianelli, che, attraverso una donazione, ha contribuito in modo determinante alla realizzazione del Centro e Marco De Luca, direttore del Centro di simulazione. (ANSA).