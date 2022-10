Disturbi alimentari,azzerata mortalità pazienti Careggi e Asl Tc

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - Il network toscano, costituito dall'Aou di Careggi e dalla Asl Toscana Centro, che si occupa del trattamento delle pazienti con disturbi dell'alimentazione si è dimostrato in grado di annullare la mortalità per queste patologie, sia quella dovuta alle complicanze mediche di tali disturbi, sia quella attribuibile al suicidio. E' quanto emerge da uno studio, presentato oggi a Firenze, condotto su un campione di 1277 pazienti tra il 1994 e il 2018. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Acta Psychiatrica Scandinavica, secondo la Regione "hanno particolare valore" considerando che la letteratura indica, per le pazienti con disturbi dell'alimentazione, una mortalità del 4-7% e un rischio suicidario dalle 7 alle 31 volte maggiore rispetto alla popolazione generale.

"Il fare squadra, la collaborazione e il coordinamento tra strutture diverse porta sempre ad ottimi risultati", sottolineano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini. "Il progetto - dichiara Stefano Lucarelli, direttore Disturbi alimentari della Asl Toscana centro - è riuscito a garantire l'accessibilità ad una diagnosi precoce, una presa in carico reale del paziente e dei suoi familiari in tutte le fasi del trattamento attraverso la realizzazione di un percorso terapeutico multidisciplinare ed integrato". (ANSA).