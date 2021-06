Sanità: nuovo logo per Meyer Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Nel suo 130/o anno di vita l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze lancia il suo nuovo logo.

Il marchio, risalente al 1996, con i due bambini per mano si dinamizza, "per esprimere con una grafica contemporanea - si spiega dall'Aou - le grandi trasformazioni in atto nell'ospedale fiorentino".

Il cambiamento è nella cifra della continuità poiché il simbolo dei due bimbi "è ormai - si spiega - un segno distintivo molto conosciuto e molto amato. Stessi colori e stessi protagonisti dunque, ma al passo con i tempi. I bimbi corrono adesso verso il futuro, evolvendo da una dimensione statica ad una dimensione di proiezione dinamica, così come dinamico oggi è il Meyer, orgoglioso della sua storia ma proteso in un continuo processo di miglioramento delle cure per i più piccoli e presente su tutte le nuove frontiere mondiali della ricerca pediatrica".

"Il Meyer - commenta il suo dg Alberto Znobini - ha attraversato una lunga serie di cambiamenti, intrecciandosi con la storia della città di Firenze. L'azienda ospedaliera, assieme alla sua Fondazione, ha voluto esprimere, ridisegnando il nuovo logo, il grande passaggio che l'ospedale pediatrico sta attraversando in questo difficile tempo: da un lato lo sviluppo che lo porterà ad aprire due grandi nuovi edifici entro il 2022, dall'altro una profonda voglia di rinascita dopo oltre un anno di pandemia che anche il Meyer ha dovuto affrontare". (ANSA).