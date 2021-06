Tumori: Te lo dice la pelle, a Firenze la campagna Sidemast

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - 'Te lo dice la pelle', campagna nazionale di sensibilizzazione e screening sul carcinoma squamocellulare che prevede visite dermatologiche gratuite, fa tappa a Firenze sabato 5 giugno. Promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), l'iniziativa vuole porre l'attenzione su un tumore maligno della pelle che, secondo i dati più recenti, viene diagnosticato ogni anno a circa 19mila pazienti.

"Il carcinoma squamocellulare è un tumore della pelle poco conosciuto che può essere aggressivo e invadere i tessuti circostanti e sottostanti fino a dare metastasi agli organi interni - spiega la professoressa Ketty Peris, presidente di SIDeMaST -. La diagnosi precoce è quindi fondamentale per ridurre la mortalità di questo particolare tumore cutaneo non melanoma che, dopo il carcinoma basocellulare, è il secondo per frequenza e il primo per mortalità. Tuttavia, se diagnosticato precocemente, l'asportazione chirurgica è risolutiva e curativa.

Quando però viene diagnosticato in maniera tardiva il CSCC può raggiungere dimensioni molto ampie e portare allo sviluppo di metastasi. In questi pazienti le opzioni terapeutiche comprendono la chirurgia, la radioterapia e la terapia medica con i nuovi farmaci anti-PD1".

Le visite si svolgeranno presso la Dermatologia del Presidio Ospedaliero Piero Palagi (ex I.OT.) - Viale Michelangiolo 4, diretta dal professor Nicola Pimpinelli dell'Università degli Studi di Firenze, esclusivamente su prenotazione contattando il numero 345 7686815 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00. (ANSA).