Banca del latte materno del Meyer festeggia mezzo secolo

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAG - È una delle più antiche d'Italia, la prima per grandezza e ha avuto un ruolo pionieristico nell'aver organizzato un sistema di raccolta a domicilio su tutto il territorio: è la Banca del latte materno del Meyer che compie cinquant'anni. Per celebrarli l'ospedale pediatrico fiorentino ha scelto una data fortemente simbolica come la Festa della mamma: grazie alla "generosità e alla solidarietà di migliaia di mamme la Banca è cresciuta costantemente nel tempo, riuscendo a aiutare altrettanti bambini, dai prematuri ai lattanti resi fragili da patologie". Il Covid ha a reso impossibili i tradizionali festeggiamenti, ma uno striscione da domani, all'ingresso del pediatrico, ricorderà la ricorrenza ringraziando le donatrici. Per l'occasione, la Fondazione Meyer ha poi regalato alla Banca un nuovo un furgone refrigerato per la raccolta a domicilio.

In 50 anni, ricorda il Meyer, la Banca ha raccolto, trattato e distribuito 87.600 litri di latte materno arrivando a trattarne fino a 2.500 ogni anno: cifra record a livello nazionale. A donare sono state 13mila donne mentre a ricevere ben 20mila bambini, ricoverati al Meyer ma anche in altri ospedali. Tra le tante storie legate alla Banca del latte, il Meyer ricorda quella di Marina, una delle prime donatrici 50 anni fa e che poi, trascorsi 25 anni e diventata nonna, "ha visto la sua generosità tornare indietro: grazie alla Banca il suo nipotino ha ricevuto il latte di cui aveva bisogno". Ed è la stessa Marina a lanciare un appello alle giovani donne perché portino avanti questa tradizione di solidarietà considerata l'importanza del latte materno, che non solo, ricorda il Meyer, "rappresenta la miglior fonte di nutrimento nelle prime fasi della vita", ma è "essenziale per i bambini più vulnerabili, perché nati prematuri o perché affetti da una patologia" (ANSA).