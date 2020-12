Sanità: dg Meyer presidente Associazione ospedali pediatrici

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Il direttore generale del Meyer di Firenze, Alberto Zanobini, è stato eletto all'unanimità nuovo presidente dell'Associazione degli ospedali pediatrici italiani: guiderà l'Aopi per il triennio 2021-2023.

L'Associazione, da 15 anni, ha per finalità il coordinamento di iniziative atte a promuovere lo sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate all'area materno-infantile e all'età evolutiva nel nostro Paese: ne fanno parte i cinque ospedali pediatrici più avanzati ovvero Bambin Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Meyer di Firenze, Santobono di Napoli e Burlo Garofalo di Trieste, i maggiori dipartimenti pediatrici italiani, oltre ai presidi ospedalieri pediatrici presenti all'interno di policlinici.

"Questo compito - ha spiegato Zanobini - rappresenta per tutto il Meyer, e per me, una sfida importante che porteremo avanti con impegno e determinazione. La collaborazione tra le realtà pediatriche coinvolte in prima linea nella cura dei piccoli pazienti è la chiave per riuscire a migliorare sempre di più la qualità dell'assistenza che offriamo ai bambini e alle loro famiglie. I bambini hanno diritto a poter contare su un adeguato setting pediatrico che sia uniforme in tutto il nostro paese". (ANSA).