Prelievi ematici, accesso su prenotazione in presidi Asl Firenze

Restano ad accesso diretto senza prenotazione le urgenze di prelievi e consegna campioni. Sarà consentito l'accesso diretto agli esami per Inr per pazienti con terapia anticoagulante, esami per donne in gravidanza e per persone disabili, anche se l'Azienda consiglia di accedere tramite prenotazione.

Oltre a quella telefonica del Cup, per i presidi territoriali rimangono valide le altre modalità di prenotazione, in particolare quelle dei punti Cup presenti nelle farmacie.

