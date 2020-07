Sanità: riapre punto prelievi Santa Maria Nuova

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - Riapre lunedì 13 il punto prelievi dell'ospedale Santa Maria Nuova a Firenze dopo che a marzo, in piena emergenza sanitaria, era stata decisa la sospensione dell'attività. Il punto prelievi riparte su prenotazione dal lunedì al sabato (salvo verifiche sul sabato nel mese di agosto) con orario 7.30-11.30. A causa della riorganizzazione post Covid, la riapertura sarà effettuata con la disponibilità di 60 posti su prenotazione.

La prenotazione telefonica, spiega la Asl in una nota, è tramite Cup al numero 055 545454 (tasto 2). Rimangono valide anche le altre modalità di prenotazione, in particolare quelle dei punti Cup nelle farmacie comunali che effettuano questo servizio. Per le farmacie comunali di Firenze è attivo anche il numero dedicato 055 3951095 che è possibile chiamare dal lunedì a venerdì in orario 9.00-14.00. (ANSA).