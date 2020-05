Calcio:Fiorentina; Cutrone,non vediamo l'ora di ricominciare

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - ''Siamo tutti in forma e non vediamo l'ora di ricominciare, il lockdown non è stato facile per nessuno anche se era quello che ci veniva chiesto ed è stato giusto seguirlo''. Così Patrick Cutrone attraverso una diretta Instagram con la Fiorentina.''Posso dire che non è stato un bel periodo - ha proseguito l'attaccante viola - Non sono stato bene quando ho avuto il virus e stare sempre a casa mi rendeva nervoso. Dopo diversi giorni comunque ho pian piano recuperato la condizione e ho ripreso ad allenarmi. Adesso però, finalmente, abbiamo ricominciato a farlo sul campo lavorando di più con il pallone: mi è mancato tantissimo. E' stato bello tornare al centro sportivo, rivedere i compagni, tutti hanno trascorso un periodo un po' particolare. Ora vogliamo tutti riprendere, stare fermi a lungo non aiuta'' ha sottolineato l'ex rossonero che ammira da Morata e ha in Filippo Inzaghi l'idolo di sempre.Intanto anche oggi i giocatori viola si sono sottoposti ai tamponi, come da protocollo, all'interno del centro sportivo dove è tornato ad allenarsi, seppur individualmente, Martin Caceres che ha superato la visita di idoneità. Sul fronte-stadio il direttore generale viola Joe Barone ha incontrato i proprietari dei terreni a Campi Bisenzio, che potrebbero essere destinati ad ospitare il nuovo stadio della Fiorentina, per rinnovare l'opzione del club fino all'anno prossimo. (ANSA).