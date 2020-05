Coronavirus: Toscana, 3,1% casi in fascia 0-19 anni

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - La fascia di età 0-19 anni rappresenta il 3,1% dei casi positivi totali registrati in Toscana ( con un picco del 6% nel mese di aprile), e nella classe 0-20 anni i bambini sotto i 10 anni sono il 30%. E' quanto reso noto dall'Agenzia regionale di sanità (Ars), sulla base dei dati divulgati dall'Iss. Per quanto riguarda lo stato clinico al momento del tampone, sotto i 10 anni l'85% è asintomatico e paucisintomatico, mentre i casi severi sono circa il 3%. Nessun caso severo è stato registrato nella fascia 11-20 anni. Riguardo ai luoghi di contagio, tutti i bambini e i ragazzi toscani si sono contagiati all'interno della famiglia oppure durante un'attività di tempo libero.

"La distribuzione territoriale dei casi nei bambini e ragazzi - si spiega - fotografa una situazione piuttosto diversa da quella evidenziata per la casistica generale, che come ormai sappiamo è principalmente localizzata nelle aree geografiche a più alta densità abitativa, e si caratterizza invece per una maggiore concentrazione nell'area Nord Ovest e Sud Est della regione, più vicino alle zone di confine con le altre regioni".

Per capire "se i bambini possano o meno infettare quanto gli adulti in quanto più frequentemente pauci o asintomatici sono - spiega Fabio Voller, coordinatore dell'osservatorio di epidemiologia dell'Ars - sono necessari studi epidemiologici ad hoc su un'ampia casistica, che trascendano probabilmente i confini regionali o anche nazionali". "Sarebbero informazioni fondamentali - prosegue - per poter prendere più serenamente decisioni in merito al ritorno a scuola dei nostri ragazzi".

Sempre secondo quanto reso noto, al momento in Toscana non sarebbe stato accertato nessun casi di sindrome di Kawasaki.

