Irpet, in 2021 +26,2% export prodotti agricoli Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 07 LUG - In linea con la ripresa del commercio internazionale a livello globale, il 2021 è stato un anno positivo per le filiere dell'agro-alimentare e delle bevande. In Toscana, le esportazioni di prodotti agricoli sono cresciute più che in Italia, facendo segnare un +26,2% a fronte del +8,8% del resto d'Italia. Anche le importazioni agricole sono aumentate (+22,4%), ma il saldo commerciale è rimasto positivo. E' quanto emerge dalla nota congiunturale dell'Irpet sulla dinamica del commercio estero del comparto agroalimentare toscano.

Nel 2021, spiega l'Irpet, la crescita dell'export di piante, che pesa sull'export agricolo toscano per oltre l'80%, ha trainato la performance positiva dell'intero settore. Le aziende floro-vivaistiche avevano recuperato parzialmente le perdite legate alla pandemia nella seconda parte del 2020 e il trend positivo è proseguito per tutto il 2021, che si è chiuso con +30,6% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda i prodotti alimentari, è rimasto stabile l'export di olio, mentre sono aumentate le vendite all'estero di carne e altri prodotti alimentari, a fronte di una contrazione dei prodotti da forno e farinacei (-11,4%) e di granaglie e amidi (-2,9%), dovuta, presumibilmente, a un aumento dei prezzi alle esportazioni, spinto dall'incremento dei prezzi delle materie prime. Per quanto riguarda le aree di destinazione dell'export toscano di prodotti agricoli e alimentari, l'Europa resta saldamente la destinazione principale in particolare Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. Nel 2021 l'export agricolo verso la sola area euro è aumentato del 23,6%, a fronte di un rallentamento della crescita delle vendite all'estero di prodotti alimentari rispetto all'anno precedente (+5,3%). Le esportazioni di bevande sono aumentate del 16,2% rispetto al 2020. (ANSA).