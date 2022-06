Calcio: Andreazzoli non guiderà più Empoli prossima stagione

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 01 GIU - Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell'Empoli nella prossima stagione di Serie A.

Lo ha ufficializzato il club toscano con una nota in cui si legge anche: "Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale".

Dopo la salvezza in serie A ci sarebbe stato per il tecnico massese la possibilità di un prolungamento di contratto, ma il club ha preferito non proseguire il rapporto di collaborazione dopo questa ultima esaltante stagione che ha visto gli azzurri sempre fuori dalla zona retrocessione. Fra i papabili per guidare l'Empoli c'è Paolo Zanetti che proprio oggi, insieme a tutto il suo staff, ha rescisso il contratto che ancora lo legava al Venezia dopo l'esonero di qualche mese fa. (ANSA).