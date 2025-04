Trasferta vietata, Nicola Riva 'sarò fuori da stadio Empoli'

Non si placano le polemiche in Sardegna per il divieto di trasferta ai tifosi residenti nell'isola per la gara di domenica in Toscana tra Empoli e Cagliari. Nicola Riva, figlio di Gigi, conferma la sua presenza a Empoli, ma fuori dallo stadio. E lancia un appello ai tifosi che non vivono nell'isola: "Per tutti i non residenti in Sardegna e tifosi del Cagliari, venite tutti a Empoli abbiamo bisogno di voi!!- spiega nei social - Ci sono tantissimi tifosi fuori dalla Sardegna e saranno loro a sostenerci e a colmare il vuoto dei tifosi ingiustamente esclusi! lo sarò lì, fuori dallo stadio, da buon residente in Sardegna".

I tifosi sardi, però, sono pronti anche alla battaglia legale: "Come consiglio direttivo dei Cagliari Fan Club - si legge in un comunicato stampa confermato stamattina alla luce di quanto deciso ieri a Firenze - siamo rimasti interdetti dal provvedimento restrittivo che per l'ennesima volta penalizza senza alcuna valida motivazione i tifosi provenienti dalla Sardegna sia dal punto di vista sportivo che economico. Questa trasferta, considerata la assoluta mancanza di rischi e attriti con la tifoseria dell'Empoli, era stata già programmata dai Cagliari Fan Club prima ancora che si delineasse l'attuale classifica: una 'gita' festosa per sostenere il Cagliari e fraternizzare con il tifo "pulito" empolese (come di fatto è accaduto con i tifosi del Monza domenica scorsa)".

Risultato: "Stiamo valutando le azioni legali da mettere in atto (prima di tutte la richiesta di rimborso delle spese sostenute). Chiederemo un accesso agli atti per conoscere le reali motivazioni che hanno indotto a prendere questa insensata decisione e sulla scorta di quel che leggeremo muoveremo i nostri passi".



