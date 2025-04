Sfruttamento di manodopera, arrestati 2 imprenditori a Prato

Altri due arresti di imprenditori cinesi a Prato per sfruttamento della manodopera, individuati dalla procura anche grazie alla collaborazione di operai che hanno rivelato le inique condizioni lavorative. Gli ultimi controlli disposti dalla procura nel distretto tessile si sono concentrati su tre aziende in cui sono emerse gravi violazioni dei diritti dei lavoratori. Le verifiche hanno fatto accertare lo sfruttamento di 23 operai, la maggior parte cinesi e pakistani e molti dei quali privi di permesso di soggiorno. I lavoratori - spiega il procuratore Luca Tescaroli - erano costretti a turni massacranti di almeno 12 ore al giorno, senza giorni di riposo e con retribuzioni irrisorie, spesso elargite in contanti.

Alcuni dipendenti con contratti regolari, invece, ricevevano parte della paga tramite bonifico bancario, ma la quota maggiore veniva comunque corrisposta in denaro contante, rendendo difficile il tracciamento delle operazioni contabili.

Oltre alle condizioni lavorative proibitive, gli operai erano costretti a vivere all'interno delle fabbriche "in ambienti insalubri e privi dei requisiti minimi di igiene e sicurezza".

Durante i controlli, le autorità hanno identificato un individuo con precedenti penali che ha tentato di sottrarsi all'arresto fornendo false generalità. L'uomo, già condannato a 3 anni e sei mesi per tentata estorsione aggravata nel 2013, è anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati legati ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Le forze dell'ordine lo hanno immediatamente trasferito in carcere. Ancora una volta - segnalano ancora gli investigatori - l'operazione è stata possibile grazie alla collaborazione di alcuni lavoratori che, nonostante la paura, hanno deciso di denunciare la propria situazione, consentendo agli investigatori di ricostruire il sistema di sfruttamento e intervenire tempestivamente. Per chi ha collaborato con la giustizia si apre il beneficio che la legge concede loro con un percorso di inserimento che parte dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia.



