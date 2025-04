Regione Toscana, 'dazi preoccupano, Usa primo mercato vino-olio

L'introduzione dei dazi Usa "è sicuramente un elemento di grande preoccupazione, se si considera che per noi, per il settore dell'agroalimentare, il mercato degli Stati Uniti è mercato importantissimo, soprattutto per olio e vino che trovano negli Stati Uniti il primo mercato in assoluto". Lo ha affermato Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana con delega all'agroalimentare, a margine dell'assemblea di Agci Toscana.

"La preoccupazione c'è - ha detto - non solo e non tanto per i prodotti di alta gamma e di alto costo che forse possono anche reggere, ma noi esportiamo non solo cose di altissimo livello, non solo beni di alto costo, ma esportiamo, per esempio, nel vino, anche una quantità molto importante di vini di costo medio, e questo inciderà in modo pesante, quindi, su piccole e medie imprese che trovano quel mercato fondamentale: alcune imprese esportano per l'80% negli Stati Uniti".

Per questo motivo, ha sggiunto Saccardi, "ci auguriamo che l'Europa prenda una posizione forte su questo, che il nostro governo si allinei all'Europa aprendo un ragionamento e prendendo una posizione di contrasto forte rispetto a una politica" con la quale "diminuisce la concorrenza, la qualità e soprattutto si apre negli Stati Uniti il problema dell'Italian Sounding, quindi dei prodotti che non sono italiani, ma che vanno a copiare e a richiamare i nomi italiani senza esserlo, quindi un danno doppio per le nostre imprese".



