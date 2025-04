Abusi e molestie alle studentesse, arrestato un insegnante

Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato dalla polizia e messo ai domiciliari con l'accusa di aver commesso abusi nei confronti di una studentessa all'epoca dei fatti minorenne e, spiegano gli inquirenti, "di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse". L'uomo è stato fermato nelle settimane scorse in esecuzione di un'ordinanza cautelare, "all'interno della scuola" ed è stato arrestato per violenza sessuale e molestie.

E' un insegnante prossimo alla pensione il docente arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa all'epoca dei fatti minorenne e che ora ha raggiunto la maggiore età. Gli episodi contestati risalirebbero all'anno scolastico 2021-22 ma la denuncia è stata raccolta dagli inquirenti nel 2024 e un mese fa è stata eseguita l'ordinanza cautelare disposta dal tribunale. Per la fine di aprile è stato invece fissato l'incidente probatorio.

L'insegnante, difeso dall'avvocato Andrea Massaini di Fucecchio, in provincia di Firenze, respinge le accuse e si professa innocente: le indagini difensive avrebbero fatto emergere che la presunta vittima e due sue compagne di classe, sentite come testimoni, in passato avrebbero accusato anche un altro docente.

L'inchiesta è scattata su querela della dirigente scolastica dell'istituto superiore dopo che un'insegnante di sostegno aveva raccolto la confidenza della studentessa. La ragazza ha poi raccontato agli inquirenti di avere subito ripetutamente molestie da parte dell'insegnante durante l'orario di lezione.

Il docente avrebbe anche molestato fisicamente la ragazza e la versione della studentessa è stata confermata anche agli inquirenti dalle due testimoni. Da qui la decisione della procura di chiedere la misura restrittiva poi ottenuta ed eseguita il mese scorso.



