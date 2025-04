Giovane condannato a 9 anni per violenza sessuale di gruppo, il pm aveva chiesto 6 anni

E' stato condannato a 9 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni il giovane a processo a Siena con l'accusa di aver abusato di una 21enne, nel maggio 2021, in un appartamento nel centro della città toscana. E' la sentenza giunta dopo due ore di camera di consiglio da parte del collegio presieduto dal giudice Fabio Frangini. Il pm Valentina Magnini aveva chiesto 6 anni e 4 mesi di carcere. Per la vicenda sono già stati condannati in primo grado a sei anni il calciatore attualmente in forza alla Reggiana Manolo Portanova e lo zio del giocatore.

"La sentenza lascia un po' senza parole, non vorrei che il tribunale, per salvaguardare una sentenza pregressa, abbia deciso di fare una sentenza che a mio avviso è ingiusta". Questo il commento di Antonio Voce, avvocato di Alessandro Cappiello, il giovane condannato dal tribunale di Siena a 9 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni.

"Il dibattimento ha portato prove assolutamente nuove, chiaramente faremo appello" ha aggiunto il difensore che ha poi concluso: "Il mio assistito è disperato perché si dichiara assolutamente innocente e ha preso una condanna a nove anni".

