Falsi corrieri per rubare scarpe per 100.000 euro, 2 denunciati

Fingendosi corrieri hanno cercato di farsi consegnare da un calzaturificio di San Miniato (Pisa) alcuni pancali di scarpe per un valore di circa 100mila euro di merce, ma un dipendente dell'azienda si è insospettito, ha informato il proprietario che a sua volta ha chiamato i carabinieri i quali hanno denunciato due uomini di 53 e 44 anni per concorso in tentata truffa, sostituzione di persona, falso commesso da privato e uso di atto falso.

Il lavoratore del calzaturificio al quale si erano rivolti i due falsi corriere si è insospettito non riconoscendoli come gli addetti che abitualmente eseguivano il ritiro e si è rifiutato di fare la consegna. E' scattato subito l'allarme alle forze dell'ordine e i carabinieri, già in servizio di pattuglia nella zona industriale di San Miniato, hanno individuato e rintracciato i due uomini a bordo di un furgone, scoprendo che il veicolo era di proprietà di una società di noleggio e che la targa era stata clonata. All'interno i militari vi hanno trovato nascoste altre quattro targhe false (stampate su base adesiva) e cinque divise complete di diverse società di corriere espresso, il cui possesso non è stato giustificato dai fermati.



