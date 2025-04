Uova di Pasqua solidali per sostenere assistenza domiciliare

Due occasioni a Firenze per sostenere, con le uova di Pasqua, l'assistenza domiciliare gratuita ai pazienti fragili garantita ogni giorno da Pallium. I volontari dell'associazione saranno presenti in piazza Annigoni giovedì 3 aprile, dalle 10 alle 14, e giovedì 10 aprile in piazza Bartali, dalle 10 alle 18. Ai banchi sarà possibile ricevere informazioni sulle attività dell'associazione e contribuire con una donazione per sostenere le cure a domicilio di pazienti oncologici, persone affette da malattie neurologiche degenerative e anziani con gravi patologie, ricevendo in cambio per chi lo desidera le uova di cioccolato di Pallium.

"Le uova di cioccolato di Pallium - si spiega dall'associazione - rappresentano un'opportunità per fare un gesto concreto di solidarietà. È possibile prenotarle contattando il numero 055 2001292 o scrivendo a info@palliumonlus.org. Il ritiro potrà avvenire presso la sede dell'associazione in via de' Malcontenti 6, Firenze, oppure direttamente ai banchini nei giorni indicati. Il contributo dei cittadini permetterà a medici, infermieri, fisioterapisti e volontari di continuare a garantire un servizio essenziale, offrendo cure domiciliari quotidiane e specialistiche, anche in ambito palliativo".



