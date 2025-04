Coppa Italia: il Bologna vince 3-0 ad Empoli, finale ipotecata

Prova di forza del Bologna che vince 3-0 in casa dell'Empoli ed ipoteca l'accesso alla finale di Coppa Italia. In evidenza Orsolini e Dallinga, autore di una doppietta. L'allenatore dei padroni di casa, D'Aversa, recrimina per un pessimo primo tempo giocato dai suoi calciatori che si riscattano, parzialmente, almeno nel gioco soltanto nella ripresa.

Basta un tempo alla squadra di Italiano per avere la meglio dell'Empoli. Il Bologna entra in campo con determinazione e subito sfiora più volte il gol. Il più pericoloso è Orsolini che sfiora il vantaggio dopo pochi minuti. Al 23' Odgaard sulla sinistra crossa in mezzo dove il più lesto è proprio Orsolini che supera Seghetti. Al 29' Miranda spinge e apre per Dallinga che entra in area e con un tocco di esterno destro supera Seghetti in controtempo. Nella ripresa l'Empoli sembra entrare meglio in campo. Ma è ancora Dallinga al 6' a segnare e a chiudere la partita.

Il Bologna vede avvinarsi una storica finale di Coppa Italia che manca da 50 anni.



