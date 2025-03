Vento forte, codice giallo su quasi tutta la Toscana

Tempo in peggioramento in Toscana.

Dal pomeriggio di oggi, lunedì 31 marzo, sono previste precipitazioni isolate, che si faranno più frequenti domani nelle zone appenniniche, ma sarà soprattutto il vento forte a caratterizzare le condizioni meteo su quasi tutto il territorio regionale. Ed è per il vento che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo dalle 8 alla mezzanotte di domani, 1 aprile, valido pressoché per tutta la Toscana, ad accezione di Arcipelago, Romagna Toscana e alto Ombrone grossetano.

I venti da nord-est, con forti raffiche, si faranno comunque sentire sin dal pomeriggio di oggi; domani, 1 aprile, prevalenza di venti di Grecale, sempre con forti raffiche.

Per Firenze e provincia l'allerta riguarda, oltre alla città capoluogo, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Per Livorno e Gorgona, si spiega dal Comune Livornese, il codice giallo per vento sarà in vigore dalle 20 di oggi, 31 marzo, alla mezzanotte (ore 23.59) di domani.



