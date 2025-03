Tipo, viaggi di turismo industriale nelle fabbriche di Prato

Turismo industriale Prato (TiPo), la manifestazione che valorizza il patrimonio culturale e architettonico del distretto tessile pratese, torna dal 4 all'8 aprile. Al centro dell'offerta visite, iniziative, gite, spettacoli, contemporaneità. Basi sono il Centro Luigi Pecci e location come l'Archivio 'Giovanni e Giuseppe Masi' e il Museo del Tessuto.

Quest'anno la riflessione coinvolge i visitatori nel tema del momento, ossia le applicazioni dell'intelligenza artificiale.

Iniziativa inaugurale venerdì prossimo al Pecci, con 'Epic', progetto per lo sviluppo del turismo industriale. Lo stesso giorno alle 18,30, all'Archivio Masi' il dibattito della designer Rachele Didero su 'Tessile e Intelligenza Artificiale: futuro Innovativo per il Design e la Privacy'. Sabato 5 aprile, ore 10, al Museo del Tessuto convegno 'Viaggiare nel futuro: AI e turismo industriale'. Alle ore 15 tornano i tour di Tipo: 'Dalla fibra riciclata al cappotto made in Prato', itinerario industriale che parte dalla passatura stracci di Massimo Gori e attraversa la filiera della lana meccanica, dallo straccio al capo finito: si visiteranno anche la stracciatura Carpi, la filatura cardata PratoFil, fino alla confezione e vendita del capo finito dell'associazione Cardato Riciclato Pratese in uno shop temporaneo. Si vedrà come nasce un cappotto rigenerato, tracciabile e riciclabile.

"Tipo Festival fa brillare quanto di bello caratterizza il nostro territorio - ha detto la sindaca Ilaria Bugetti -. Il nostro distretto tessile fa sostenibilità da secoli, oggi fa cultura con due grandi fabbriche trasformate in musei e in biblioteche, guarda al futuro attraverso l'innovazione. In cinque giorni raccontiamo tutto con personaggi importanti, fantasia, divertimento e approfondimenti, per trasformare la visita nelle fabbriche in esperienza unica e per conoscere da vicino l'anima di Prato".

Previsti laboratori per bambini e famiglie, e spettacoli. Il 6 aprile alle 21,30, all'ex Anonima Calamai in scena Rocco Tanica con 'Com'è umano l'AI', uno show-case che proietta i partecipanti tra i diversi utilizzi creativi dell'IA; martedì 8 aprile alle 21,30, sempre all'ex Anonima Calamai, Stefano Massini e Paolo Jannacci in 'L'uomo nel lampo', spettacolo sui diritti sul lavoro. Il 5 e 6 aprile alla 'Campolmina' - di fronte al Museo del Tessuto - il negozio temporaneo con numerosi prodotti tessili riciclati, tutti made in Prato. Biglietti su Ticketone. Programma sul sito www.tipo.prato.it.



