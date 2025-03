Istat: in Toscana calano le nascite e aumenta speranza vita

Nascite in calo in Toscana, 20.700 nel 2024, con una diminuzione dello 0,7% rispetto al 2023, ma nettamente inferiore rispetto al 'crollo' nazionale, -2,6%.

1,12, invece, il numero medio di figli per donna contro l'1,18 italiano e 32,9 l'età media al parto, dove si passa dai 32,4 della provincia di Prato ai 33,4 di Firenze. Si tratta del quinto dato più elevato in Italia, dove la media è 32,6. E' quanto emerge dalla lettura degli indicatori demografici del 2024, diffusi dall'Istat.

La Toscana risulta anche essere più "vecchia" in confronto al resto d'Italia. L'età media è di 48,2 anni contro 46,8; ai due estremi le province di Massa Carrara, 49,8, e Prato, 46,3. Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, è migliore rispetto al dato italiano: 82,2 per gli uomini e 85,9 per le donne, anziché 81,4 e 85,5. Tuttavia il doppio incremento, rispettivamente dello 0,3 e dello 0,2 sul 2023, è inferiore rispetto a quello nazionale, 0,4 per ambo i sessi. Il tasso di natalità è del 5,7 per mille abitanti; quello di mortalità del 12,1. Sostanzialmente stabile la popolazione residente, 3 milioni e 660.880 con una variazione positiva dello 0,1 per mille.



