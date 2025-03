Fatatrac vince Premio Bop 2025 per l'area Europa

È la casa editrice Fatatrac a vincere per l'area Europa il Bop- Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year, il riconoscimento Istituito da Bologna Children's Book Fair in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori e Ipa - International Publishers Association, che premia i migliori editori per bambini e ragazzi a livello internazionale.

Fondata nel 1979 a Firenze da un gruppo di 12 giovani illustratrici e illustratori, Fatatrac nel 2011 è divenuta un marchio del gruppo Edizioni del Borgo. Pubblica libri per bambine e bambini caratterizzati dal rigore dei contenuti, l'attenzione alla qualità dell'illustrazione e l'impegno educativo. Nell'ampio catalogo libri gioco, pop-up, i Sognalibri e i grandi libri cartonati.

Il premio è assegnato dagli editori stessi, chiamati a votare le case editrici che più si siano distinte nell'ultimo anno per innovazione, creatività e qualità delle scelte editoriali in ciascuna delle sei aree del mondo: Africa, Asia, Europa, Nord America, America Centro, Sud e Caraibi, Oceania.

La cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Bop, nella serata del giorno di inaugurazione della Bologna Children's Book Fair, il 31 marzo a Bologna, ha visto la premiazione per l'Africa di Imagnary House (Sudafrica), casa editrice e sviluppatrice di proprietà intellettuali creative specializzata nella produzione per bambini e giovani adulti, fondata nel 2015. Per l'Asia di Everafter Books - Beijing Everafter Culture Development Co., Ltd (Cina), fondata nel 2015 con l'intento di "pubblicare libri di alta qualità per bambini da 0 a 12 anni. per il Nord America di Candlewick Press (Usa), principale editore indipendente al mondo di libri e contenuti per bambini, che ha aperto le sue porte nel 1992. Per America Centro, Sud e Caraibi le edizioni Companhia das Letras (Brasile) fondata come casa editrice letteraria nel 1986 da Luiz Schwarcz e da sua moglie, Lilia Moritz Schwarcz, sulla spinta della volontà di offrire al Brasile un'editoria di qualità, cresciuta fino a comprendere ora 17 unità editoriali indipendenti. Per l' Oceania Mila's Books (Nuova Zelanda), l'unico team editoriale al mondo interamente Pasifika, dedicato a creare storie che celebrano le lingue, le culture e le identità del Pacifico, fondata nel 2019, che lavora a stretto contatto con scuole, biblioteche e organizzazioni per offrire laboratori di alfabetizzazione e culturali, rafforzando la narrazione Pasifika in Nuova Zelanda e oltre.



