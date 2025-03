Islam, a Prato la fine del Ramadan in un complesso cattolico

Centinaia di musulmani originari del Bangladesh hanno partecipato questa mattina alla celebrazione finale del Ramadan in un antico complesso cattolico, quello di San Domenico, a Prato, la città italiana con più stranieri del Paese in rapporto alla popolazione residente. Nel complesso, negli spazi adiacenti alla chiesa, è andato in scena all'alba un sodalizio che si compone di una richiesta inedita - quella di un Centro islamico alla Diocesi - e di una mano tesa: quella del vescovo di Prato Giovanni Nerbini che ha concesso la struttura in nome di una "proficua convivenza". E così stamane si potevano osservare file di persone - soprattutto uomini in Kurta colorati, l'abito da cerimonia bengalese - che facevano ingresso nel complesso ecclesiastico pratese e prendevano posto nel giardino per la preghiera islamica (Salat).



