Fiorentina: Palladino 'adesso non ci poniamo alcun limite'

"Bisogna dire grazie alla società e al presidente che ha costruito una squadra forte con valori tecnici e umani. Devo ringraziare anche i miei ragazzi perché stanno facendo un bel percorso. Ci stiamo giocando l'Europa, e siamo ancora in Conference, questo è merito di tutti. Bisogna cavalcare l'onda, non ci poniamo nessun limite. Oggi abbiamo concesso quasi nulla all'Atalanta, dobbiamo continuare così perché ora viene il bello. Bisogna continuare a spingere. Si è ricreata una magia importante, sono state due settimane fantastiche al Viola Park. Il presidente Commisso è venuto negli spogliatoi e ci ha dato una grande carica: la vittoria è dedicata a lui". Raffaele Palladino non nasconde la soddisfazione per la vittoria ella sua Fiorentina contro l'Atalanta. "Io cerco di mettere in condizioni i ragazzi nel miglior modo possibile. Abbiamo trovato questa quadra adesso che ci piace. Siamo contenti, dobbiamo continuare così perché credo sia il vestito più comodo per noi. La nostra strada l'abbiamo presa e dobbiamo percorrerla per bene. Possiamo fare un gran finale di stagione" ha aggiunto. Centesima gara in Serie A da allenatore e vittoria contro Gasperini: "Non era la sfida tra noi. Mi dispiace non aver visto il mister, noi abbiamo fatto bene, tenuto nei duelli. Voglio fare i complimenti anche a chi è subentrato nel secondo tempo, Zaniolo, Folorunsho e Richardson.

Si è ricreata la magia che si era creata a inizio campionato.

Zero tiri in porta dell'Atalanta? È un motivo di grande soddisfazione, sono felice. Ma abbiamo difeso tutti bene".

Una magia che Palladino e i giocatori della Fiorentina vogliono trasformare in Europa: "Noi abbiamo tanta qualità - ha detto il difensore viola Pongracic -. Lo abbiamo dimostrato all'inizio della stagione. Abbiamo trovato la quadra giusta e dobbiamo proseguire così. Qual è il nostro obiettivo? Vincere ogni partita, possiamo fare ovunque molto bene, sia in A che in Conference". Tra i protagonisti anche Dopo: "Dobbiamo continuare a lavorare così, mancano 8 partite, dobbiamo guardare partita dopo partita. Abbiamo un obiettivo e ce lo teniamo dentro di noi. Kean? Moise sta facendo una stagione incredibile, parlo sempre con lui. Quando ci sono un paio di occasioni lui c'è sempre. La nostra squadra è una grande famiglia. Dobbiamo lavorare ancora perché mancano tante partite".



