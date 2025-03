È stato ritrovato dai carabinieri di Piombino questa mattina anche il secondo suv che i rapinatori dell'assalto al portavalori a San Vincenzo (Livorno) avevano usato venerdì sera per la fuga. Il mezzo è stato nascosto nella boscaglia in una zona impervia nel territorio di Suvereto (Livorno). Proseguono intanto a tappeto le indagini coordinate dalla procura di Livorno per risalire agli autori del colpo.



