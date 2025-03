Will Smith, il mio ritorno è una autobiografia in rap

C'è il suo matrimonio, lo schiaffo agli Oscar, le conseguenze e la fede, il tutto condito con qualche parolaccia. Con 'Based on a True story', uscito il 28 marzo, il primo dopo 'Lost and Found', pubblicato nel 2005, Will Smith fa i conti con il suo presente, passa in rassegna le vicende che gli sono capitate, tra cui l'umiliazione pubblica, condisce il tutto con sonorità gospel, percussioni ad alto volume e una brama che ricorda le sue radici rap. Ricorda, inoltre, soprattutto alle nuove generazioni che prima degli Oscar, degli Emmy e dei red carpet, l'hip hop è stato il suo primo amore.

L'album conțiene 14 tracce e comprende collaborazioni con artisti come DJ Jazzy Jeff, che con Smith era parte del duo hip hop, 'DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince', Teyana Taylor e Jac Ross. L'album è stato preceduto da diversi singoli, l'ultimo in ordine di tempo, 'Beautiful Scars' uscito lo scorso gennaio. In un'intervista alla Associated Press ha dischiarato che ha passato gli ultimo due anni a fare un profondo autoesame dopo essere arrivato al limite. "Ogni canzone - ha spiegato - è su una parte di me che ho scoperto o che volevo esplorare, qualcosa che volevo condividere. E' l'offerta musicale più completa che io abbia mai realizzato. Le mie difficoltà e i miei ostacoli sono in realtà un curriculum divino".

Con Based on a True Story, Smith abbandona il candido Fresh Prince (il principe di Bel-Air, dal titolo della serie che lo ha reso famoso televisivamente, ndr), per raccontare la storia di un uomo la cui vita si è svolta di fronte ad un pubblico dal vivo, successi e fallimenti accadono in tempo reale. Anche per questo motivo forse hanno senso le parolacce, e una volta noto per le sue rime raffinate, l'artista ora appare come un uomo che affronta se stesso e le sue scelte senza rimorsi. Based on a True Story sarà anche accompagnato da una tournée, la prima per Smith. Partirà in estate con tappe in Europa, Marocco e Regno Unito. Ci sarà anche una data italiana, il 25 luglio a Villa Andrea Bocelli Alpabella nei pressi di Massa all'interno del BIG ART Festival.



