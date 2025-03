Gioco d'azzardo, 13 denunciati a Prato

Tredici persone, tutte di origine cinese, denunciate per gioco d'azzardo e 12.600 euro in contanti sequestrati. E' il bilancio di un controllo della polizia in un immobile adibito a civile abitazione a Prato, conosciuto dagli agenti per possibili attività illegali connesse al gioco d'azzardo. Una volta all'interno personale della squadra volante ha trovato più persone a giocare a mahjong: sui tavoli oltre alle tessere del gioco anche banconote di vario taglio per un totale appunto di 12.608 euro.

Secondo quanto spiegato dalla questura gli accertamenti sono scattati dopo che i poliziotti hanno notato in prossimità della porta d'ingresso dell'edificio "un andirivieni" di orientali. "Fatto accesso nell'immobile, gli agenti riscontravano, al primo piano dello stabile, tre stanze al cui interno erano collocati tavoli, attorno ai quali vi erano seduti tredici soggetti, identificati tutti per cittadini cinesi regolari, intenti a giocare ed ognuno di loro risultava essere in possesso di cospicue somme di denaro contante". I 13 sono stati denunciati per partecipazione ed esercizio del gioco d'azzardo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA