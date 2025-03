Fanno esplodere bancomat ma cassaforte resta integra

Fanno esplodere un bancomat ma la cassaforte resta integra. E' accaduto intorno alle 4.30 di oggi a Capannori (Lucca). Almeno due le persone travisate entrate in azione in via della Madonnina: preso di mira il bancomat della Cassa di risparmio di Volterra. I malviventi, si spiega dai carabinieri poi intervenuti, hanno fatto esplodere lo sportello, non ancora chiaro con quale tecnica), nel tentativo di impossessarsi dei soldi senza però riuscire nell'intento perchè la cassaforte è restata integra.

Danni ingenti agli uffici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA