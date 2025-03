David rivelazioni italiane, a Firenze premiati giovani attori

Cerimonia di premiazione, oggi a Firenze, nella sede della Regione Toscana, della seconda edizione dei David rivelazioni italiane - Italian rising stars, rinoscimento cinematografico nato dalla collaborazione tra l'Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello con la rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze, a cura di Fondazione Sistema Toscana.

I vincitori, che hanno ricevuto la statuetta appositamente creata da Bulgari sono Federico Cesari (Tutto chiede salvezza, Skam), Celeste Dalla Porta (Parthenope), Carlotta Gamba (Vermiglio, Dostoevskij), Matteo Oscar Giuggioli (La leggendaria storia degli 883, Suspicious mind, Gli Sdraiati), Tecla Insolia (L'arte della gioia, Familia) e Emanuele Palumbo (Nostalgia, Mixed By Erry).

"Per me l'attore è un lavoro pieno di misteri, delicato e fragile, ha bisogno di incoraggiamenti. Qui oggi vedo rappresentato un bel futuro del cinema italiano", ha commentato la presidente e direttrice artistica dell'Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello Piera Detassis, salutando i sei giovani attori italiani under 28 premiati "E' un premio molto serio, - ha poi aggiunto -, questi attori sono più che una promessa". Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "La Toscana crede nel cinema, - ha detto il governatore - un settore strategico nel quale investe risorse, come dimostrano i fondi assegnati per sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive o l'attivazione di corsi di formazione".

Tanta poi l'emozione fra i premiati. ''Il personaggio Partenope è frutto del lavoro di tante persone - ha detto Celeste Dalla Porta, protagonista del film di Paolo Sorrentino -. Dedico il premio a tutte le persone con cui ho lavorato''. Le fa eco Carlotta Gamba, che ha recitato in Vermiglio, tra gli altri lavori: "Adoro condividere questo premio perché il cinema si fa tutti insieme. Siamo una comunità". Tra i premiati anche Oscar Giuggioli, che tra i futuri impegni ha citato l'imminente inizio delle riprese della seconda stagione della serie Hanno ucciso l'uomo ragno, Tecla Insolia ed Emanuele Palumbo, che ha recitato nella serie Mixed by Erry. "Dedico il premio alla mia famiglia e ai giovani del mio quartiere di Napoli, - ha detto Palumbo - tutti possiamo sognare, anche quelli che vengono dai quartieri difficili".



