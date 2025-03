I carabinieri hanno ritrovato una delle 3 auto usate ieri per la fuga dalla banda che ha assaltato i due portavalori .ungola variante Aurelia a San Vincenzo, in provincia di Livorno. L'auto, un suv della Volvo, è stata ritrovata in un campo nell'entroterra pisano, in linea d'aria non lontano dal luogo dell'assalto. Da quanto appreso è stata trovata stamani.

Continuano le ricerche, ma interrottamente da ieri, anche con ausilio elicottero dell'Arma.



