A Firenze in migliaia sfilano per chiedere 'Palestina libera'

Allo slogan 'Palestina libera' alcune migliaia di persone sta sfilando a Firenze in occasione di una manifestazione che vuol "chiedere con forza la fine della guerra a Gaza e dell'Occupazione, il rispetto del diritto internazionale e l'immediata apertura di un percorso politico di pace giusta per il popolo palestinese".

A promuovere la manifestazione, che da piazza Poggi sta salendo fino al piazzale Michelangelo, un gruppo eterogeneo di realtà che spazia dall'Arci all'Anpi, passando per Cgil, Cospe, Amnesty International, Emergency, Oxfam e Legambiente. In tanti sventolano le bandiere palestinesi e quelle della pace, e tra i manifestanti ci sono anche molti semplici cittadini e numerose famiglie con bambini. Al passaggio del corteo, aperto da un grande striscione con scritto 'Free Palestine, in piazza per la Palestina', assistono molti turisti incuriositi e alcuni di loro si uniscono ai manifestanti. La manifestazione si concluderà al piazzale Michelangelo dove è stato allestito uno spazio dove prenderanno la parola tra i molti interventi, in presenza o in videocollegamento, anche rappresentanti della comunità palestinese e un medico dall'ospedale di Gaza. Previsto poi, in collegamento, anche un intervento di Francesca Albanese, relatore speciale alle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.



