Palladino, Kean è il presente e il futuro della Nazionale

"'Per me Moise è il presente e il futuro della Nazionale, dipenderà tutto da lui''. Così Raffaele Palladino parlando di Kean reduce dalla doppietta in azzurro contro la Germania, a corollario di una stagione fin qui entusiasmante per l'attaccante della Fiorentina".

"I meriti maggio vanno dati al ragazzo per tutto quanto ha fatto finora, per il percorso costruito in questi mesi a Firenze - ha continuato il tecnico viola - Poi i meriti vanno suddivisi tra la società che lo ha preso, i compagni che lo stanno aiutano ad esprimersi al massimo e ai tifosi che lo hanno amato da da subito. Moise è arrivato con grande ambizione e ha raggiunto la maturità è un giocatore pronto ma può crescere ancora molto''.

Intanto stanno crescendo gli estimatori ingolositi anche dalla clausola da 52 milioni, cifra che specie per i club inglesi non appare inaccessibile. Per questo motivo da tempo il futuro di Kean, così come quello di De Gea, tiene in ansia il popolo viola. ''Un calciatore quando deve scegliere non guarda solo ai soldi, bensì all'amore che gli dà una città, come ci si trova - il commento di Palladino -. I calciatori che abbiamo in rosa hanno grandi valori umani e sportivi e per quanto ne so Moise che David si trovano molto bene qui: venivano da stagioni difficili e hanno trovato amore, fiducia, la passione di una società e di una città. Di meglio non si può chiedere, poi ovviamente ognuno fa le proprie scelte''.



