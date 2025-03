Nel garage nascondeva 4 chili di droga, arrestato nel Fiorentino

Nascondeva nel garage di casa 4 chili di hashish, sequestrati dalla guardia di finanza insieme a 6.000 euro in contanti. Le fiamme gialle hanno arrestato a Campi Bisenzio (Firenze), un uomo di nazionalità marocchina, con precedenti specifici, che i militari stavano seguendo da giorni.

Avendo notato alcuni movimenti sospetti, i finanzieri hanno deciso di procedere con la perquisizione domiciliare: nel garage dell'abitazione, nascosti in un sacchetto di plastica, i militari hanno recuperato diversi panetti di hashish, per circa 4 chili, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento; in casa invece sono stati trovati 6.000 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati, l'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere fiorentino di Sollicciano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA