Guardia di finanza recupera computer rubati da scuola Pistoia

Recuperati dalla guardia di finanza di Pistoia 6 pc portatili rubati in una scuola cittadina nella notte tra il 7 e l'8 marzo e individuato anche uno dei presunti autori del furto. Il ritrovamento in seguito a una perquisizione ordinata dalla procura dei minori di Firenze, per ipotesi di reato legate allo spaccio di stupefacenti. In particolare i finanzieri, nell'analizzare il contenuto del telefono cellulare di un 16enne di un comune della montagna pistoiese, hanno notato la presenza di un video e di diverse fotografie che lo ritraevano insieme ad altre persone verosimilmente coetanee, mentre si introduceva in una scuola per poi portare via dalle aule diversi pc portatili.

Dalle immagini è stato possibile identificare l'istituto e, una volta contattata la dirigente scolastica, le fiamme gialle hanno avuto conferma del furto di 6 pc portatili. I successivi accertamenti svolti, grazie anche alla collaborazione dei genitori del 16enne, hanno permesso di individuare tempestivamente il luogo dove era stata nascosta la refurtiva, recuperata dalle fiamme gialle e, dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile, restituita all'istituto scolastico.



