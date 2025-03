Funaro, con scudo verde Firenze nessun ticket ingresso città

Con l'attivazione dello scudo verde a Firenze "non ci sarà alcun ticket di ingresso per i cittadini residenti nei comuni" della provincia di Firenze. Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro specificando anche, in un videocollegamento durante la seduta del Consiglio della Metrocittà, che "nei primi due mesi", cioè ad aprile e a maggio, "le telecamere dello scudo verde "faranno un monitoraggio, diventeranno attive successivamente ma non verrà inserito nessun nuovo divieto rispetto a quelli che già ci sono. Non ci saranno differenze tra residenti di Firenze o dell'area metropolitana, i divieti sono uguali per tutti".

"Saranno controllati i bus turistici e quei veicoli che già oggi sono sottoposti a divieto - ha ribadito la sindaca -. Per cui se entra un ciclomotore, un autoveicolo che oggi è in classe Euro 0 e Euro 1 sarà sottoposto a sanzione, seguendo un divieto che è già attivo da svariati anni. Si parla dei veicoli con oltre 30 anni di vita". Per i prossimi anni, ha aggiunto Funaro, "nel 2026 le limitazioni saranno anche per i diesel Euro 2. Nel 2027" la griglia completa delle limitazioni riguarderà "Euro 0, 1, 2 e solo per i diesel gli Euro 3. Si tratta di tutti veicoli molto vecchi".



