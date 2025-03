Fiorentina, ricorso contro la multa per la coreografia anti-Juve

La Fiorentina ha presentato ricorso contro la sanzione di 50.000 euro e la diffida della curva dei tifosi viola comminate dal giudice sportivo per il lancio di qualche fumogeno, alcuni cori e soprattutto per la coreografia, definita 'oltraggiosa' nei confronti della Juventus, esposta in curva Ferrovia in occasione della gara del 16 marzo al Franchi contro i bianconeri. Nei giorni scorsi la società viola aveva presentato preannuncio per usufruire di altri cinque giorni per far esaminare gli atti ai propri legali.

L'obiettivo è ottenere una riduzione della multa se non farla togliere del tutto tenendo conto anche dei precedenti. Una risposta al riguardo è attesa entro la prossima settimana.





