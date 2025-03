Digitalizzato manoscritto del VI secolo Pandette di Giustiniano

Digitalizzata in alta risoluzione la più antica copia delle Pandette di Giustiniano, nota anche come Codex Florentinus o Littera Florentina, manoscritto risalente al VI secolo e conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. La riproduzione digitale, eseguita dalla Ditta Pineider, è stata finanziata dal Rotary Club Firenze Amerigo Vespucci. Oggi la presentazione alla Biblioteca Laurenziana in occasione della celebrazione del decennale dalla nascita del club, presieduto quest'anno dall'avvocato Alessandro Failla.

La cerimonia, si spiega in una nota, è stata introdotta dalla direttrice della Biblioteca Francesca Gallori, che ha parlato di "lungimiranza del Rotary Firenze Amerigo Vespucci, che ha deciso di dedicare un service alla digitalizzazione di questo importante manufatto, al fine di consentire agli studiosi di vedere l'aspetto reale delle carte del manoscritto ed apprezzare le sfumature dell'inchiostro, i cambi di mano (vi si sono riconosciute 13 mani alla copia), le rasure operate sulla pergamena: tutti aspetti che contribuiscono a scendere in profondità nella comprensione della realizzazione del manoscritto".

"Il risultato - ha aggiunto - è un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra un ente pubblico come la Biblioteca Medicea Laurenziana, che ha il compito di preservare e tramandare il suo patrimonio e i privati, come il Rotary Firenze Amerigo Vespucci, che sostengono la biblioteca in questo difficile compito". Per Eugenia Antonucci, referente settore manoscritti, papiri rari, stampati antichi, riproduzioni della Biblioteca "le Pandette sono tra le ultime digitalizzazioni aggiunte in ordine di tempo nella Teca digitale della Biblioteca Medicea Laurenziana. Quello della costituzione di una Teca digitale è stato un progetto, tra i primi in Italia, avviato dalla Biblioteca nel giugno del 2008, dopo una lunga fase istruttoria. Anche i contenuti della Teca sono stati implementati (attualmente essa contiene 4122 manoscritti digitalizzati, oltre a 13 cataloghi storici a stampa, per un totale di circa 1.500.000 immagini)".



