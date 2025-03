Si rompe condotta fognaria, sprofonda asfalto a Firenze

Rottura della condotta fognaria questo pomeriggio in viale Talenti a Firenze con conseguente sprofondamento dell'asfalto. A darne notizia è Publiacqua. Il cedimento è avvenuto all'altezza del civico 115 in direzione del centro città, dove si transita su una sola corsia, con rallentamenti confermati dalla polizia municipale. A quanto si apprende la buca sarebbe larga circa mezzo metro per una profondità di 120 centimetri.

"I nostri tecnici - viene spiegato in una nota - in coordinamento con la polizia municipale, hanno messo in sicurezza la zona per poi provvedere immediatamente alla verifica puntuale del danno e quindi alla sua riparazione". I lavori sono già in corso, la conclusione, con l'asfaltatura del tratto di strada interessato, è prevista per la mattinata di domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA