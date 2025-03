Restauro Teatro Manzoni di Pistoia, parte a inizio estate 2026

Prevista per l'inizio dell'estate 2026 la partenza dei lavori di restauro del Teatro Manzoni di Pistoia. Gli interventi saranno finanziati dal Comune, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura. La struttura, fa sapere Fondazione Teatri di Pistoia, potrà essere utilizzata ancora per l'intera stagione 2025-2026. Intanto Fondazione Teatri di Pistoia sta elaborando le soluzioni da adottare per il periodo in cui il Teatro Manzoni resterà chiuso per lavori, prevedibilmente almeno per le stagioni teatrali 2026-2027 e 2027-2028. Soluzioni, viene spiegato, "da ricercarsi anzitutto in ambito provinciale".

Sono comunque state rese note alcune anticipazioni sugli spettacoli che andranno ad inaugurare, tra ottobre e novembre, le stagioni 2025-2026 programmate al Manzoni. Per la stagione di prosa, in prima regionale, il 25 e 26 ottobre, 'Scandalo', scritto e diretto da Ivan Cotroneo ed interpretato da Anna Valle e Gianmarco Saurino; per la stagione di danza, 'Le Sacre du Printemps' della compagnia Dewey Dell, con coreografia di Teodora Castellucci, che ne cura ideazione e regia assieme ad Agata Castellucci e Vito Matera (21 novembre). Saranno poi Daniele Giorgi e l'Orchestra Leonore, con la partecipazione della violinista Alena Baeva, ad aprire la stagione concertistica, il 29 novembre: in programma hanno il Concerto per violino e orchestra di Beethoven e, di Richard Strauss, la Suite dalle musiche di scena per Il Borghese gentiluomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA