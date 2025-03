Furti in casa a Pistoia, arrestati in 7, denunciati in 4

Sette ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite nell'ambito di un'indagine dei carabinieri su una presunta banda specializzata in furti in casa, rapine, ricettazione, danneggiamento e lesioni personali, che avrebbe operato a Pistoia e provincia. I colpi nelle abitazioni addebitati vanno da maggio 2024 a febbraio scorso ad Agliana, Quarrata e a Pistoia. Dei sette destinatari della misura di custodia cautelare sei sono di nazionalità albanese, uno è italiano. Tra loro tre sono già detenuti sempre per furti in casa nel Pistoiese. L'inchiesta ha anche portato alla denuncia di altre quattro persone.

Nel corso di perquisizioni, svoltesi in simultanea in più località, sequestrati numerosi strumenti da scasso e 7.000 euro in contanti. Gli arresti sono stati eseguite anche fuori dalla Toscana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA