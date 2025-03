Comune Impruneta, 'antenne verde smeraldo? Cambiate colore'

Kitsch, di cattivo gusto e assolutamente distonico a Impruneta (Firenze) il colore verde smeraldo che rivernicia nuove antenne della telefonia cellulare su una terrazza del paese. Il Comune ha fatto richiesta ufficiale di cambiare il colore scrivendo alla spa che le ha installate per conto di una società di telecomunicazioni vicino a piazza Buondelmonti.

La richiesta del Comune è per tornare al colore grigio, come gli altri ripetitori, in modo da "ridurre l'impatto visivo e garantire il rispetto dell'ambiente circostante". Impruneta, in collina a 10 km da Firenze, è la porta del Chianti ed è riconosciuta capitale del celebre 'cotto' prodotto nelle sue fornaci, ossia il mattone rosso della tradizione rinascimentale che tuttora, in tempi moderni, è usato per decorare i pavimenti e gli esterni delle case ed è anche usato per tegole e coperture dei tetti. Il colore verdolino smeraldo è molto estraneo. Non a caso il Comune ha ricevuto tante segnalazioni e proteste di cittadini che "hanno evidenziato come il colore verde smeraldo scelto per l'impianto alteri il paesaggio", sottolineando, spiegano sempre dal municipio, "preoccupazione per le dimensioni dei ripetitori che appaiono fuori scala in un contesto urbano caratterizzato da edifici storici e dal valore paesaggistico che distingue il centro di Impruneta".

"Non possiamo che appoggiare le osservazioni dei nostri cittadini che hanno messo in evidenza questa situazione anti-estetica - dichiara il sindaco Lazzerini - Ci troviamo all'interno di un contesto storico e paesaggistico di grande rilievo: la basilica, il Loggiato, il campanile, sono architetture che meritano rispetto. Ci auguriamo che questo sollecito possa essere preso in considerazione e che si possano adottare misure per tutelare l'armonia del nostro paesaggio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA