Scuola cani guida Toscana lancia campagna affidamento cuccioli

"Cresci un cucciolo, preparalo a cambiare una vita": questo lo slogan della campagna promossa dalla Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana per individuare famiglie disposte a tenere in affido per un anno e mezzo i futuri cani guida. Attualmente sono circa 80 le famiglie coinvolte nel programma di affidamento ma la Scuola è sempre alla ricerca di nuovi volontari per sopperire alla crescente domanda da parte delle persone non vedenti ed abbattere i tempi di attesa.

La campagna, che viene lanciata a partire da oggi, è funzionale a stimolare nuovi volontari ad accettare una proposta così importante per il futuro dei cuccioli e delle persone che accompagneranno.

Durante il periodo dell'affidamento le famiglie si occupano di educare e socializzare il cucciolo in ambiente cittadino per abituarlo alle varie situazioni che incontrerà quando sarà un cane guida.

Tutte le spese riguardanti il mantenimento e la cura veterinaria del cane sono a carico della Regione e le famiglie sono costantemente affiancate dagli istruttori della Scuola per ogni tipo di supporto e di aiuto.

"Spero che tanti cittadini toscani rispondano a questo invito divenendo parte di questo bellissimo percorso della nostra Scuola cani guida" afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"L'affido di un cucciolo è una forma di volontariato preziosissima - sottolinea l'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli -. Le persone che decidono di aderire a questa campagna contribuiscono in maniera indiretta, ma concreta a dare a una persona con disabilità visive una qualità di vita migliore. 'Cresci un cucciolo' è quindi un invito molto ben motivato a prendere in considerazione la prospettiva di incontro con un animale meraviglioso che, in un futuro prossimo, potrà aiutare una persona a recuperare autonomia e libertà di movimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA