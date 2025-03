Pitti Uomo, Homme plissé Issey Miyake ospitye d'onore

Pitti iImmagine annuncia Homme plissè Issey Miyake come ospite d'onore della prossima edizione di Pitti Uomo, la n.108 in programma a Firenze dal 17 al 20 giugno prosismi. La linea uomo della celebre maison giapponese fondata da Issey Miyake sarà al centro di un evento speciale, in programma mercoledì 18 giugno, in una location fiorentina ancora da svelare.

"La presenza di Homme plissé Issey Miyake al Pitti Uomo del prossimo giugno - afferma Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine - ci colma di soddisfazione e ci emoziona. Era da tanto tempo infatti che cercavamo di associare il nome di questo grande brand giapponese alla nostra manifestazione e oggi siamo finalmente in grado di fare un annuncio tanto atteso", "per noi ciò significa riconoscere e valorizzare la qualità, la creatività e l'originalità di Homme plissé Issey Miyake, il suo successo su scala globale e, al tempo stesso, sottolineare la capacità dell'attuale guida stilistica di rinnovare la quieta ed elegante magia del fondatore del marchio: uno degli stilisti, uno degli artisti che hanno segnato la storia della moda nel Novecento. Per questo show, Firenze è pronta come sempre a offrire un luogo di grande suggestione". "Siamo onorati di questa opportunità, di essere i protagonisti di uno degli eventi di moda maschile più celebrati al mondo. In questa occasione presenteremo la nostra collezione Primavera-Estate 2026 al pubblico italiano e internazionale di Firenze, creata sulla base delle ricerche e degli studi sul campo fatti durante i nostri viaggi in tutt'Italia", si spiega da Homme pliessè Issey Miyake design team.



